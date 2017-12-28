На индонезийской Суматре началось извержение вулкана: зону в радиусе 7 км закрыли для туристов

Новости Индонезии. На индонезийской Суматре началось извержение вулкана Синабунг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Огнедышащая гора выбросила столб пепла на высоту 5 километров, из-за чего содержание вредных веществ в воздухе превысило допустимую норму в несколько раз.

На острове объявлен высший уровень опасности. Зона в радиусе 7 километров вокруг каменного исполина закрыта для местных и туристов. Информации о жертвах и пострадавших пока не поступала.