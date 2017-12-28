Прямой эфир

На индонезийской Суматре началось извержение вулкана: зону в радиусе 7 км закрыли для туристов

28 декабря 2017 08:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Индонезии. На индонезийской Суматре началось извержение вулкана Синабунг, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На индонезийской Суматре началось извержение вулкана: зону в радиусе 7 км закрыли для туристов-1

Огнедышащая гора выбросила столб пепла на высоту 5 километров, из-за чего содержание вредных веществ в воздухе превысило допустимую норму в несколько раз.

На острове объявлен высший уровень опасности. Зона в радиусе 7 километров вокруг каменного исполина закрыта для местных и туристов. Информации о жертвах и пострадавших пока не поступала.

# Фотофакт # Извержение вулкана

Другие новости рубрики

Все новости
В Аргентине на зерновом предприятии прогремел мощный взрыв: погиб один человек
28 декабря 2017 08:34

В Аргентине на зерновом предприятии прогремел мощный взрыв: погиб один человек

В Турции мужчина устроил стрельбу во время свадьбы: пострадали 5 подростков и взрослый
28 декабря 2017 08:19

В Турции мужчина устроил стрельбу во время свадьбы: пострадали 5 подростков и взрослый

До 13 человек возросло число пострадавших от взрыва в петербургском супермаркете
28 декабря 2017 08:15

До 13 человек возросло число пострадавших от взрыва в петербургском супермаркете