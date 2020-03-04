На химическом заводе в Южной Корее прогремел мощный взрыв

Новости Южной Кореи. Взрыв прогремел на химическом заводе в Южной Корее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате происшествия пострадали более 30 человек. Все они госпитализированы.

Несколько рабочих получили серьезные травмы и сейчас находятся в реанимации. После взрыва на предприятии вспыхнул пожар. Он начался на участке, где велась перегонка нефти. Возгорание удалось ликвидировать за два часа. К тушению были привлечены 38 пожарных расчетов. Теперь специалистам предстоит установить причины инцидента.