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На химическом заводе в Южной Корее прогремел мощный взрыв

04 марта 2020 08:27
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Новости Южной Кореи. Взрыв прогремел на химическом заводе в Южной Корее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате происшествия пострадали более 30 человек. Все они госпитализированы.

На химическом заводе в Южной Корее прогремел мощный взрыв-1

Несколько рабочих получили серьезные травмы и сейчас находятся в реанимации. После взрыва на предприятии вспыхнул пожар. Он начался на участке, где велась перегонка нефти. Возгорание удалось ликвидировать за два часа. К тушению были привлечены 38 пожарных расчетов. Теперь специалистам предстоит установить причины инцидента.

На химическом заводе в Южной Корее прогремел мощный взрыв-4

На химическом заводе в Южной Корее прогремел мощный взрыв-6

На химическом заводе в Южной Корее прогремел мощный взрыв-8

# Взрыв # Фотофакт

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