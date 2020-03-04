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Вырывал с корнем деревья, сносил дома. В США жертвами торнадо стали 25 человек

04 марта 2020 08:18
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Новости США. Торнадо на юге США унесли жизни 25 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около 150 пострадавших доставлено в больницы. Многие жители города Нэшвилл, который сильнее всего пострадал от разгула стихии, числятся пропавшими без вести.

Непогода обрушилась на штат Теннэсси ночью, и многие жители просто не успели укрыться в убежищах. Сильнейший ветер вырывал с корнем деревья и столбы, сносил целые дома. Из-за повреждений на линиях электропередач без электричества остались 73 тысячи семей.

Вырывал с корнем деревья, сносил дома. В США жертвами торнадо стали 25 человек-1

Вырывал с корнем деревья, сносил дома. В США жертвами торнадо стали 25 человек-3

Вырывал с корнем деревья, сносил дома. В США жертвами торнадо стали 25 человек-5

Вырывал с корнем деревья, сносил дома. В США жертвами торнадо стали 25 человек-7

# Торнадо # Фотофакт

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