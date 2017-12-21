На греческом острове Лесбос ожесточенные столкновения беженцев: конфликты привели к пожару

Новости Греции. Ожесточенные столкновения вспыхнули во временном лагере для беженцев на греческом острове Лесбос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Между мигрантами произошел конфликт, который повлек за собой поджоги и драки.

Когда приехавшие пожарные попытались войти в лагерь, чтобы ликвидировать возгорание, агрессия толпы переключилась на них. В огнеборцев полетели камни. Они смогли приступить к работе только по приезду правоохранителей, которые разогнали бунтующую толпу слезоточивым газом. В ходе противостояний пострадали десятки человек. Некоторые госпитализированы.