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На греческом острове Лесбос ожесточенные столкновения беженцев: конфликты привели к пожару

21 декабря 2017 12:35
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Новости Греции. Ожесточенные столкновения вспыхнули во временном лагере для беженцев на греческом острове Лесбос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Между мигрантами произошел конфликт, который повлек за собой поджоги и драки.

Когда приехавшие пожарные попытались войти в лагерь, чтобы ликвидировать возгорание, агрессия толпы переключилась на них. В огнеборцев полетели камни. Они смогли приступить к работе только по приезду правоохранителей, которые разогнали бунтующую толпу слезоточивым газом. В ходе противостояний пострадали десятки человек. Некоторые госпитализированы.

# Фотофакт # Беженцы

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