На горнолыжном курорте в Канаде остановился главный подъемник: на канатной дороге находились 140 человек

Новости Канады. ЧП на популярном горнолыжном курорте в Канаде. По неустановленной пока причине там остановился главный подъемник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На канатной дороге в тот момент находились 140 человек, среди них были и дети. Спасательную операцию решили проводить своими силами. Застрявших на высоте людей медленно, одного за другим спускали на землю с помощью веревок.