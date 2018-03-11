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На горнолыжном курорте в Канаде остановился главный подъемник: на канатной дороге находились 140 человек

11 марта 2018 13:47
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Новости Канады. ЧП на популярном горнолыжном курорте в Канаде. По неустановленной пока причине там остановился главный подъемник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На горнолыжном курорте в Канаде остановился главный подъемник: на канатной дороге находились 140 человек-1

На канатной дороге в тот момент находились 140 человек, среди них были и дети. Спасательную операцию решили проводить своими силами. Застрявших на высоте людей медленно, одного за другим спускали на землю с помощью веревок.

На горнолыжном курорте в Канаде остановился главный подъемник: на канатной дороге находились 140 человек-3

Экстренные службы сработали оперативно. Обошлось без травм и инцидентов. В целом на вызволение отдыхающих из застрявших кабинок потребовалось около часа.

На горнолыжном курорте в Канаде остановился главный подъемник: на канатной дороге находились 140 человек-5

На горнолыжном курорте в Канаде остановился главный подъемник: на канатной дороге находились 140 человек-7

# Фотофакт # Аварии в Канаде

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