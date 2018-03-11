В Осло после спортивного праздника на станции метро образовалась давка, и люди пошли прямо по путям

Новости Норвегии. Трагедией едва не закончился спортивный фестиваль в Осло, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После окончания лыжной гонки несколько тысяч человек пытались попасть на станцию метро неподалеку от места проведения соревнования. Возникла давка.

Сообщается, что многие гости фестиваля были пьяны и вели себя агрессивно. Люди пошли прямо по путям, из-за чего движение составов было приостановлено.