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В Осло после спортивного праздника на станции метро образовалась давка, и люди пошли прямо по путям

11 марта 2018 13:40
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Новости Норвегии. Трагедией едва не закончился спортивный фестиваль в Осло, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Осло после спортивного праздника на станции метро образовалась давка, и люди пошли прямо по путям-1

После окончания лыжной гонки несколько тысяч человек пытались попасть на станцию метро неподалеку от места проведения соревнования. Возникла давка.

В Осло после спортивного праздника на станции метро образовалась давка, и люди пошли прямо по путям-3

Сообщается, что многие гости фестиваля были пьяны и вели себя агрессивно. Люди пошли прямо по путям, из-за чего движение составов было приостановлено.

В Осло после спортивного праздника на станции метро образовалась давка, и люди пошли прямо по путям-5

Несколько человек пострадали от удара током. По уточненным данным, всего за медицинской помощью обратились 8 пострадавших. Организаторы спортивного фестиваля пояснили, что были не готовы к такому большому количеству людей. Меры безопасности на оставшиеся дни проведения мероприятия усилены.

В Осло после спортивного праздника на станции метро образовалась давка, и люди пошли прямо по путям-7

В Осло после спортивного праздника на станции метро образовалась давка, и люди пошли прямо по путям-9

В Осло после спортивного праздника на станции метро образовалась давка, и люди пошли прямо по путям-11

# Фотофакт # Давка

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