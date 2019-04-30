На Гавайях вертолёт рухнул на оживлённую улицу: есть жертвы

Новости США. На оживленную улицу в городе Каилуа на Гавайях рухнул вертолет. От столкновения с землей винтокрылая машина загорелась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оказавшиеся неподалеку местные жители пытались потушить пламя с помощью садовых шлангов. Им даже удалось вынести из вертолета одного из пассажиров.