На Гавайях вертолёт рухнул на оживлённую улицу: есть жертвы

Новости США. На оживленную улицу в городе Каилуа на Гавайях рухнул вертолет. От столкновения с землей винтокрылая машина загорелась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Оказавшиеся неподалеку местные жители пытались потушить пламя с помощью садовых шлангов. Им даже удалось вынести из вертолета одного из пассажиров.
После того как сотрудники экстренных служб прибыли на место ЧП и ликвидировали возгорание, они обнаружили тела еще двоих человек. Как выяснилось позже, в вертолете находились пилот и двое туристов. Все они погибли.
Причины трагедии пока не известны. Расследованием займется Федеральная авиационная администрация и Национальный совет по безопасности на транспорте.