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На Гавайях вертолёт рухнул на оживлённую улицу: есть жертвы

30 апреля 2019 11:46
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Новости США. На оживленную улицу в городе Каилуа на Гавайях рухнул вертолет. От столкновения с землей винтокрылая машина загорелась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оказавшиеся неподалеку местные жители пытались потушить пламя с помощью садовых шлангов. Им даже удалось вынести из вертолета одного из пассажиров.

На Гавайях вертолёт рухнул на оживлённую улицу: есть жертвы-1

После того как сотрудники экстренных служб прибыли на место ЧП и ликвидировали возгорание, они обнаружили тела еще двоих человек. Как выяснилось позже, в вертолете находились пилот и двое туристов. Все они погибли.

Причины трагедии пока не известны. Расследованием займется Федеральная авиационная администрация и Национальный совет по безопасности на транспорте.

На Гавайях вертолёт рухнул на оживлённую улицу: есть жертвы-4

На Гавайях вертолёт рухнул на оживлённую улицу: есть жертвы-6

На Гавайях вертолёт рухнул на оживлённую улицу: есть жертвы-8

# Крушение # Фотофакт

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