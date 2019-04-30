Гражданин Узбекистана к своему 100-летию получил в подарок трактор МТЗ

Новости Узбекистана. Трактор МТЗ получил гражданин Узбекистана по случаю 100-летнего юбилея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Абдурахим Мавлянов – ветеран Великой Отечественной. Он участвовал в освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Подарок юбиляру – знак благодарности и уважения от всех белорусов. С войны Мавлянов вернулся инвалидом и всю жизнь посвятил обучению молодого поколения. Воспитал семерых детей. Сейчас у него более ста внуков и правнуков. Семья ветерана, в основном, занимается фермерством, поэтому трактор станет хорошим подспорьем в этом деле.