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Гражданин Узбекистана к своему 100-летию получил в подарок трактор МТЗ

30 апреля 2019 11:21
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Новости Узбекистана. Трактор МТЗ получил гражданин Узбекистана по случаю 100-летнего юбилея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Абдурахим Мавлянов – ветеран Великой Отечественной. Он участвовал в освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Гражданин Узбекистана к своему 100-летию получил в подарок трактор МТЗ-1

Подарок юбиляру – знак благодарности и уважения от всех белорусов. С войны Мавлянов вернулся инвалидом и всю жизнь посвятил обучению молодого поколения. Воспитал семерых детей. Сейчас у него более ста внуков и правнуков. Семья ветерана, в основном, занимается фермерством, поэтому трактор станет хорошим подспорьем в этом деле.

Гражданин Узбекистана к своему 100-летию получил в подарок трактор МТЗ-4

Гражданин Узбекистана к своему 100-летию получил в подарок трактор МТЗ-6

# Беларусь помнит # Фотофакт

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