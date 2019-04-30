В новозеландском Крайстчерче нашли пакет с бомбой и боеприпасами

Новости Новой Зеландии. В новозеландском Крайстчерче обнаружена взрывчатка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пакет с бомбой и боеприпасами находился во дворе жилого дома.

Правоохранители оцепили несколько улиц, местных жителей эвакуировали. Устройство обезвредили взрывотехники. По подозрению в причастности к опасной находке полиция задержала 33-летнего мужчину.

Напомним, 15 марта в городе произошел теракт. Вооруженный австралиец расстрелял прихожан в двух мечетях. Погибли 50 человек, еще столько же были ранены. После атаки жители города до сих пор приходят в себя.