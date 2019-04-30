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В новозеландском Крайстчерче нашли пакет с бомбой и боеприпасами

30 апреля 2019 10:52
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Новости Новой Зеландии. В новозеландском Крайстчерче обнаружена взрывчатка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пакет с бомбой и боеприпасами находился во дворе жилого дома.

Правоохранители оцепили несколько улиц, местных жителей эвакуировали. Устройство обезвредили взрывотехники. По подозрению в причастности к опасной находке полиция задержала 33-летнего мужчину.

Самое крупное массовое убийство в Новой Зеландии с 1943 года. Что известно о теракте в Крайстчерч

Напомним, 15 марта в городе произошел теракт. Вооруженный австралиец расстрелял прихожан в двух мечетях. Погибли 50 человек, еще столько же были ранены. После атаки жители города до сих пор приходят в себя.

В новозеландском Крайстчерче нашли пакет с бомбой и боеприпасами -1

# Терроризм # Фотофакт

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