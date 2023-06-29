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На фоне беспорядков 40 тысяч полицейских привлекут к работе во Франции

29 июня 2023 14:25
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Новости Франции. 40 тысяч полицейских привлекут к работе во Франции на фоне беспорядков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это вчетверо больше, чем было задействовано минувшей ночью. Она для ряда городов стала крайне неспокойной. Учитывая напряженность обстановки, Макрон созвал кризисную группу.

На фоне беспорядков 40 тысяч полицейских привлекут к работе во Франции-1

Французы буквально громят города, поджигают машины и даже штурмуют тюрьмы. Мэрия, школы и центры досуга также среди пострадавших объектов. Как отметил представитель кабмина, в ряде случаев нападения носили организованный и скоординированный характер. Сразу в нескольких городах произошли стычки с правоохранителями. В ответ на агрессию полиция применила слезоточивый газ и дубинки. Напомним, беспорядки во Франции начались из-за убийства 17-летнего подростка.

# Протесты # Новости Франции # Фотофакт

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