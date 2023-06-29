Прямой эфир

ВС России ликвидировали двух генералов и 50 офицеров ВСУ в Краматорске

29 июня 2023 12:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Российская армия нанесла высокоточные удары, в результате которых погибли два генерала и около 50 офицеров Вооруженных сил Украины в Краматорске, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным Минобороны России, удары были осуществлены 27 июня по пункту временного базирования 56-й мотопехотной отдельной бригады ВСУ в городе Краматорске Донецкой народной республики (ДНР). Помимо этого, были поражены 85 артиллерийских установок ВСУ, живая сила и военная техника в 102 районах. Российские военные атаковали две радиолокационные станции AN/TPQ-50 американского производства в районе сел Васильцовка Харьковской области и Песчаное в ДНР.

 

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Шольц призвал ЕС готовиться к долгому конфликту в Украине
29 июня 2023 12:22

Шольц призвал ЕС готовиться к долгому конфликту в Украине

Из-за жары в Мекке пострадали 4000 паломников
29 июня 2023 12:07

Из-за жары в Мекке пострадали 4000 паломников

США поставит Польше 48 пусковых установок Patriot и более 600 ракет для них
29 июня 2023 12:03

США поставит Польше 48 пусковых установок Patriot и более 600 ракет для них