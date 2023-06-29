Эфиопия готовится к вступлению в БРИКС

Эфиопия официально отправила заявку на присоединение к БРИКС. Об этом объявил официальный представитель внешнеполитического ведомства республики Мелеса Алема, информирует ТАСС.

Эфиопия надеется на одобрение со стороны государств-членов БРИКС и на скорейшее вступление страны в объединение, отметили в МИД.

Ранее сообщалось, что заявку на присоединение к БРИКС отправили Алжир, Бангладеш, Египет. До этого заместитель руководителя российского МИД Сергей Рябков сообщал, что о желании стать членом объединения заявляли двадцать государств. Число стран, которые заинтересованы присоединиться к группе, постоянно возрастает, отмечал он.