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Эфиопия готовится к вступлению в БРИКС

29 июня 2023 13:45
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Эфиопия официально отправила заявку на присоединение к БРИКС. Об этом объявил официальный представитель внешнеполитического ведомства республики Мелеса Алема, информирует ТАСС. 

Эфиопия надеется на одобрение со стороны государств-членов БРИКС и на скорейшее вступление страны в объединение, отметили в МИД. 

Ранее сообщалось, что заявку на присоединение к БРИКС отправили Алжир, Бангладеш, Египет. До этого заместитель руководителя российского МИД Сергей Рябков сообщал, что о желании стать членом объединения заявляли двадцать государств. Число стран, которые заинтересованы присоединиться к группе, постоянно возрастает, отмечал он. 

# Международная политика # Сергей Рябков

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