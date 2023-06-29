Премьер Польши заговорил об угрозе существования ЕС

Польша рассматривает открытые границы и неэффективную защиту как стратегическую ошибку, которая угрожает существованию Европейского союза. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, пишет ТАСС.

Моравецкий также отметил, что страна собирается представить на саммите ЕС собственный план безопасных границ. Премьер Польши заявил о необходимости вкладывать средства в охрану внешних границ и реформировать пограничное агентство ЕС («Фронтекс»).

Он также подчеркнул, что бюджет Европейской комиссии должен быть реструктурирован для развития стран, граничащих с ЕС. Среди других предложений – ограничение социальных льгот для людей из-за пределов Евросоюза и запрет неправительственным организациям сотрудничать с нелегалами. Моравецкий также предложил провести общенациональные референдумы о приеме мигрантов в Европейский союз.