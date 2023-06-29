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Премьер Польши заговорил об угрозе существования ЕС

29 июня 2023 13:21
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Польша рассматривает открытые границы и неэффективную защиту как стратегическую ошибку, которая угрожает существованию Европейского союза. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, пишет ТАСС. 

Моравецкий также отметил, что страна собирается представить на саммите ЕС собственный план безопасных границ. Премьер Польши заявил о необходимости вкладывать средства в охрану внешних границ и реформировать пограничное агентство ЕС («Фронтекс»). 

Он также подчеркнул, что бюджет Европейской комиссии должен быть реструктурирован для развития стран, граничащих с ЕС. Среди других предложений – ограничение социальных льгот для людей из-за пределов Евросоюза и запрет неправительственным организациям сотрудничать с нелегалами. Моравецкий также предложил провести общенациональные референдумы о приеме мигрантов в Европейский союз.

# Международная политика # Матеуш Моравецкий

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