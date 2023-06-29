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Макрон созвал кризисную группу на фоне беспорядков во Франции

29 июня 2023 11:47
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Новости Франции. Обстановка во Франции накаляется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На фоне непрекращающихся беспорядков Макрон созвал кризисную группу.

Макрон созвал кризисную группу на фоне беспорядков во Франции-1

После гибели подростка от рук полицейского французы громят города. Группы протестующих поджигают машины, устраивают нападения на госучреждения и магазины.

Макрон созвал кризисную группу на фоне беспорядков во Франции-4

Среди пострадавших объектов: мэрия, полицейские участки, школа, центры досуга и другие здания. По словам представителя кабмина, в ряде случаев нападения носили организованный и скоординированный характер. Минувшей ночью сразу в нескольких городах произошли стычки с правоохранителями. В ответ на агрессию толпы полиция применила слезоточивый газ и дубинки. Более 150 человек задержаны.

# Протесты # Эмманюэль Макрон # Новости Франции # Фотофакт

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