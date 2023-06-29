Макрон созвал кризисную группу на фоне беспорядков во Франции

Новости Франции. Обстановка во Франции накаляется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На фоне непрекращающихся беспорядков Макрон созвал кризисную группу.

После гибели подростка от рук полицейского французы громят города. Группы протестующих поджигают машины, устраивают нападения на госучреждения и магазины.

Среди пострадавших объектов: мэрия, полицейские участки, школа, центры досуга и другие здания. По словам представителя кабмина, в ряде случаев нападения носили организованный и скоординированный характер. Минувшей ночью сразу в нескольких городах произошли стычки с правоохранителями. В ответ на агрессию толпы полиция применила слезоточивый газ и дубинки. Более 150 человек задержаны.