На Филиппинах ураган небывалой силы поставил под угрозу весь выращенный урожай

Новости Филиппин. Число жертв тайфуна «Манг Хут» на Филиппинах приближается к 30, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По прогнозам синоптиков, он может стать сильнейшим в регионе за последние десятилетия.

Небывалой силы ураган вырывает с корнями деревья, переворачивает катера и рушит здания. Потоки воды сносят все на своем пути. В зоне непогоды оказался и важнейший для страны сельскохозяйственный регион. Весь выращенный урожай находится под угрозой уничтожения. Сейчас тайфун движется в сторону Гонконга.