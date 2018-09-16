Прямой эфир

На Филиппинах ураган небывалой силы поставил под угрозу весь выращенный урожай

16 сентября 2018 12:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Филиппин. Число жертв тайфуна «Манг Хут» на Филиппинах приближается к 30, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Филиппинах ураган небывалой силы поставил под угрозу весь выращенный урожай-1

По прогнозам синоптиков, он может стать сильнейшим в регионе за последние десятилетия.

На Филиппинах ураган небывалой силы поставил под угрозу весь выращенный урожай-4

Небывалой силы ураган вырывает с корнями деревья, переворачивает катера и рушит здания. Потоки воды сносят все на своем пути. В зоне непогоды оказался и важнейший для страны сельскохозяйственный регион. Весь выращенный урожай находится под угрозой уничтожения. Сейчас тайфун движется в сторону Гонконга.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В России погибла пятилетняя девочка. Предварительно, её покусала собака
16 сентября 2018 10:42

В России погибла пятилетняя девочка. Предварительно, её покусала собака

В Китае стюардесса приняла предложение руки и сердца во время полёта. Девушку уволили
16 сентября 2018 09:56

В Китае стюардесса приняла предложение руки и сердца во время полёта. Девушку уволили

В США на 91 году жизни скончался актёр из сериала «Секретные материалы»
16 сентября 2018 08:56

В США на 91 году жизни скончался актёр из сериала «Секретные материалы»