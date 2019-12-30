На Филиппинах тайфун унёс жизни более 40 человек, свыше 40 тысяч жителей покинули дома

Новости Филиппин. Стремительно растет число жертв тайфуна на Филиппинах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Погибли уже больше 40 человек, еще свыше 30 пострадали, есть также пропавшие без вести.

Стихия обрушилась на страну на минувшей неделе. Покинуть свои дома вынуждены более 40 тысяч человек. Тайфун повредил около 2 тысяч домов и 55 школ, в 150 городах отключено электроснабжение. В пострадавшие районы направлены спасательные бригады. В восстановительных работах задействованы десятки специалистов.