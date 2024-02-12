На Филиппинах растёт количество погибших от оползня

Число погибших в результате оползня на Филиппинах возросло до 54. Еще 63 человека остаются пропавшими без вести. Более 30 пострадавших госпитализированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти проводят спасательные операции. В поисках принимают участие около 300 человек. В настоящий момент их работа затруднена проливным дождем и угрозой новых оползней. Экстренные службы частично начали разбор завалов. Более тысячи семей эвакуированы из своих домов, большая часть из которых остается в зоне подтопления. Отметим, Филиппины занимают первое место в списке наиболее уязвимых перед природными катастрофами стран.