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На Филиппинах растёт количество погибших от оползня

12 февраля 2024 06:19
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Число погибших в результате оползня на Филиппинах возросло до 54. Еще 63 человека остаются пропавшими без вести. Более 30 пострадавших госпитализированы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Филиппинах растёт количество погибших от оползня-1

Власти проводят спасательные операции. В поисках принимают участие около 300 человек. В настоящий момент их работа затруднена проливным дождем и угрозой новых оползней. Экстренные службы частично начали разбор завалов. Более тысячи семей эвакуированы из своих домов, большая часть из которых остается в зоне подтопления. Отметим, Филиппины занимают первое место в списке наиболее уязвимых перед природными катастрофами стран.

# Природные катаклизмы # Новости Филиппин

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