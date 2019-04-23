На Филиппинах из-за мощного землетрясения раскачивались многоэтажные здания

Новости Филиппин. На Филиппинах произошло еще одно сильное землетрясение, магнитудой 6,5 баллов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
Новости Филиппин. На Филиппинах произошло еще одно сильное землетрясение, магнитудой 6,5 баллов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
Напомним, накануне на острове зафиксировали толчки магнитудой 6,3. Жертвами подземной бури стали 15 человек.
Сильнее всего пострадала провинция Пампанга. Там десятки домов остались без электроснабжения. В столице страны раскачивались многоэтажные здания. Из-за повреждения терминала закрыт международный аэропорт Кларк.