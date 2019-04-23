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На Филиппинах из-за мощного землетрясения раскачивались многоэтажные здания

23 апреля 2019 08:29
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Новости Филиппин. На Филиппинах произошло еще одно сильное землетрясение, магнитудой 6,5 баллов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

На Филиппинах из-за мощного землетрясения раскачивались многоэтажные здания-1

На Филиппинах из-за мощного землетрясения раскачивались многоэтажные здания-3

Напомним, накануне на острове зафиксировали толчки магнитудой 6,3. Жертвами подземной бури стали 15 человек.

Сильнее всего пострадала провинция Пампанга. Там десятки домов остались без электроснабжения. В столице страны раскачивались многоэтажные здания. Из-за повреждения терминала закрыт международный аэропорт Кларк.

# Землетрясение # Фотофакт

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