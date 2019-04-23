В Колумбии из-за схода оползня погибли 28 человек

Новости Колумбии. В Колумбии число жертв из-за схода оползня увеличилось до 28 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще не менее пяти местных жителей с различными травмами находятся в больнице.
Новости Колумбии. В Колумбии число жертв из-за схода оползня увеличилось до 28 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще не менее пяти местных жителей с различными травмами находятся в больнице.
Трагедия произошла на западе страны в результате сильных дождей. На месте происшествия продолжают работать бригады спасателей. Разбирать завалы специалистам помогают десятки добровольцев.
По прогнозам метеорологов, ливни продолжатся в Колумбии минимум до первой недели июня.