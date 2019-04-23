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В Колумбии из-за схода оползня погибли 28 человек

23 апреля 2019 08:25
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Новости Колумбии. В Колумбии число жертв из-за схода оползня увеличилось до 28 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще не менее пяти местных жителей с различными травмами находятся в больнице.

В Колумбии из-за схода оползня погибли 28 человек-1

Трагедия произошла на западе страны в результате сильных дождей. На месте происшествия продолжают работать бригады спасателей. Разбирать завалы специалистам помогают десятки добровольцев.

По прогнозам метеорологов, ливни продолжатся в Колумбии минимум до первой недели июня.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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