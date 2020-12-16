На фермеров в Молдове завели уголовные дела. Они участвовали в столкновениях с полицией

Новости Молдовы. Полиция Молдовы возбудила уголовные дела за нарушение общественного порядка в отношении фермеров, которые участвовали в столкновениях с правоохранителями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате четыре сотрудника МВД попали в больницу с травмами.

Около 200 фермеров со всей страны приехали в Кишинев на тракторах к парламенту. Они попытались прорвать оцепление правоохранителей и въехать на ступеньки здания. Полиция вынуждена была применить слезоточивый газ. В Молдове фермеры на тракторах попытались въехать на ступеньки здания парламента