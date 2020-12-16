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На фермеров в Молдове завели уголовные дела. Они участвовали в столкновениях с полицией

16 декабря 2020 18:45
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Новости Молдовы. Полиция Молдовы возбудила уголовные дела за нарушение общественного порядка в отношении фермеров, которые участвовали в столкновениях с правоохранителями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате четыре сотрудника МВД попали в больницу с травмами.

На фермеров в Молдове завели уголовные дела. Они участвовали в столкновениях с полицией-1

Около 200 фермеров со всей страны приехали в Кишинев на тракторах к парламенту. Они попытались прорвать оцепление правоохранителей и въехать на ступеньки здания. Полиция вынуждена была применить слезоточивый газ.

В Молдове фермеры на тракторах попытались въехать на ступеньки здания парламента

На фермеров в Молдове завели уголовные дела. Они участвовали в столкновениях с полицией-4

16 декабря парламент Молдовы обсуждал проект бюджета и налоговую политику на 2021 год. Фермеры требуют увеличить помощь пострадавшим в 2020 году от засухи, а также отправить в отставку правительство и распустить парламент.

Ранее президент Игорь Додон заявил, что за акциями протеста стоит оппозиция, добивающаяся досрочных выборов.

# Акции протеста # Игорь Додон # Фотофакт

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