На фермеров в Молдове завели уголовные дела. Они участвовали в столкновениях с полицией

Новости Молдовы. Полиция Молдовы возбудила уголовные дела за нарушение общественного порядка в отношении фермеров, которые участвовали в столкновениях с правоохранителями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В результате четыре сотрудника МВД попали в больницу с травмами.
Около 200 фермеров со всей страны приехали в Кишинев на тракторах к парламенту. Они попытались прорвать оцепление правоохранителей и въехать на ступеньки здания. Полиция вынуждена была применить слезоточивый газ.
В Молдове фермеры на тракторах попытались въехать на ступеньки здания парламента
16 декабря парламент Молдовы обсуждал проект бюджета и налоговую политику на 2021 год. Фермеры требуют увеличить помощь пострадавшим в 2020 году от засухи, а также отправить в отставку правительство и распустить парламент.
Ранее президент Игорь Додон заявил, что за акциями протеста стоит оппозиция, добивающаяся досрочных выборов.