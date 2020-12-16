В Молдове фермеры на тракторах попытались въехать на ступеньки здания парламента

Новости Молдовы. Полиция Молдовы применила слезоточивый газ на акции протеста фермеров в Кишиневе. Столкновения начались после того, как демонстранты на тракторах попытались прорвать оцепление полиции и въехать на ступеньки здания парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фермеры протестуют уже 10 дней. С минувшей недели столичная площадь заставлена сельскохозяйственной техникой. Из разных точек страны в Кишинев прибыло около 200 машин. Аграрии выступают против повышения ставки НДС в сельском хозяйстве, а также требуют увеличить финансовую компенсацию за урожай, который погиб в результате сильнейшей засухи.