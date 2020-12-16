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В Молдове фермеры на тракторах попытались въехать на ступеньки здания парламента

16 декабря 2020 14:05
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Новости Молдовы. Полиция Молдовы применила слезоточивый газ на акции протеста фермеров в Кишиневе. Столкновения начались после того, как демонстранты на тракторах попытались прорвать оцепление полиции и въехать на ступеньки здания парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Молдове фермеры на тракторах попытались въехать на ступеньки здания парламента-1

Фермеры протестуют уже 10 дней. С минувшей недели столичная площадь заставлена сельскохозяйственной техникой. Из разных точек страны в Кишинев прибыло около 200 машин. Аграрии выступают против повышения ставки НДС в сельском хозяйстве, а также требуют увеличить финансовую компенсацию за урожай, который погиб в результате сильнейшей засухи.  

В Молдове фермеры на тракторах попытались въехать на ступеньки здания парламента-4

Пытаясь привлечь внимание, демонстранты практически беспрерывно сигналят. Движение в центре города перекрыто.  

# Акции протеста # Фотофакт

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