На её счету более ста ролей. Народная артистка России Елена Яковлева отмечает юбилей

Новости России. Елена Яковлева отмечает юбилей. Народной артистке России исполнилось 60 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Актриса начала сниматься в кино еще будучи студенткой. На ее счету более ста ролей.

Впервые зритель увидел Яковлеву в фильме 1983 года «Двое под одним зонтом». Однако известность артистке принесла картина Петра Тодоровского «Интердевочка». За роль Тани Зайцевой в этом фильме она была признана лучшей актрисой года и получила свою первую премию «Ника».