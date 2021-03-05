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На её счету более ста ролей. Народная артистка России Елена Яковлева отмечает юбилей

05 марта 2021 08:59
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Новости России. Елена Яковлева отмечает юбилей. Народной артистке России исполнилось 60 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Актриса начала сниматься в кино еще будучи студенткой. На ее счету более ста ролей.

На её счету более ста ролей. Народная артистка России Елена Яковлева отмечает юбилей-1

Впервые зритель увидел Яковлеву в фильме 1983 года «Двое под одним зонтом». Однако известность артистке принесла картина Петра Тодоровского «Интердевочка». За роль Тани Зайцевой в этом фильме она была признана лучшей актрисой года и получила свою первую премию «Ника».

На её счету более ста ролей. Народная артистка России Елена Яковлева отмечает юбилей-3

С юбилеем народную артистку России поздравил Александр Лукашенко. Белорусский лидер пожелал ей здоровья, счастья и покорения новых творческих вершин.

# Звезды # Александр Лукашенко

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