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США пока не готовы передать Киеву беспилотники. Что смущает Пентагон?

10 декабря 2022 12:52
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Пентагон не готов поставлять Киеву свои беспилотники. Об этом заявили в американской газете Politicо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

США пока не готовы передать Киеву беспилотники. Что смущает Пентагон?-1

По информации издания, местных военачальников смущает то, что секретные технологии попадут в руки российских солдат. Хотя это и не новейшая разработка, а старые машины, которые уже несколько лет без особой надобности стоят в США. Украина дроны запрашивает давно, их передачу ВВС США одобряет, но в Пентагоне процесс затянули на несколько месяцев и окончательное решение до сих пор не приняли. Ранее Киев получил турецкие беспилотники, но они стали мишенью для российских систем ПВО, в результате чего многие из них оказались сбиты.  

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# Оружие и боеприпасы # Фотофакт

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