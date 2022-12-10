США пока не готовы передать Киеву беспилотники. Что смущает Пентагон?

Пентагон не готов поставлять Киеву свои беспилотники. Об этом заявили в американской газете Politicо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По информации издания, местных военачальников смущает то, что секретные технологии попадут в руки российских солдат. Хотя это и не новейшая разработка, а старые машины, которые уже несколько лет без особой надобности стоят в США. Украина дроны запрашивает давно, их передачу ВВС США одобряет, но в Пентагоне процесс затянули на несколько месяцев и окончательное решение до сих пор не приняли. Ранее Киев получил турецкие беспилотники, но они стали мишенью для российских систем ПВО, в результате чего многие из них оказались сбиты.