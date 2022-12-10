В Британии перенесут 15 тысяч операций из-за забастовки медсестёр

Новости Великобритании. В Британии перенесут около 15 тысяч операций. Планы поменяла предстоящая забастовка медсестер, которая начнется в королевстве 15 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предостережение появилось на страницах британской газеты The Telegraph. Она сообщает о распоряжении, поступившем в больницы, согласно которому прием посетителей будет перенесен на другие даты. Сейчас в листе ожидания на операции находятся более 7 миллионов британцев, из них порядка 400 тысяч ждут очереди уже больше года. Забастовки медсестер с требованием увеличения заработной платы пройдут 15 и 20 декабря. Не исключено, что стачки продолжатся, если руководство откажется от обсуждений вопроса.