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В Британии перенесут 15 тысяч операций из-за забастовки медсестёр

10 декабря 2022 12:53
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Новости Великобритании. В Британии перенесут около 15 тысяч операций. Планы поменяла предстоящая забастовка медсестер, которая начнется в королевстве 15 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Британии перенесут 15 тысяч операций из-за забастовки медсестёр-1

Предостережение появилось на страницах британской газеты The Telegraph. Она сообщает о распоряжении, поступившем в больницы, согласно которому прием посетителей будет перенесен на другие даты. Сейчас в листе ожидания на операции находятся более 7 миллионов британцев, из них порядка 400 тысяч ждут очереди уже больше года. Забастовки медсестер с требованием увеличения заработной платы пройдут 15 и 20 декабря. Не исключено, что стачки продолжатся, если руководство откажется от обсуждений вопроса.  

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# Забастовка # Новости Великобритании # Фотофакт

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