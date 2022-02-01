На экстренном заседании Совбеза ООН обсудили ситуацию вокруг Украины. О чём договорились?

Новости США. В Нью-Йорке прошло экстренное заседание Совбеза ООН, где обсуждалась ситуация вокруг Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно было созвано по инициативе США якобы с целью снять военную напряженность в регионе. Эксперты не верили в успешность этих переговоров и были правы. Оправдался их самый пессимистичный сценарий. Диалога не получилось.

Американский постпред в ООН обвинил Россию в агрессивных планах в отношении Киева. Что они несут угрозу миру в целом. И перешла к запугиванию Москвы, рисуя мрачные картины наказания, если российские войска не дай бог пересекут границы Украины. Затем в дело вступили союзники США по НАТО, которые тоже сыпали угрозами повторяя обвинения, что Москва несет угрозу миру. Наверно поэтому США отправили в Украину 80 тонн военной помощи. Точку зрения Беларуси на сложившуюся ситуацию высказал постоянный представитель нашей страны при организации Валентин Рыбаков. Он заявил, что вынесение США данной темы на Совбез представляет собой очередную попытку нагнетания напряженности в регионе. А для ее разрешения необходимо соблюдать минские договоренности. И наша страна готова сделать все для урегулирования конфликта. В свою очередь дипломат обвинил западные страны в наращивании сил, которые приобретают угрожающий характер.