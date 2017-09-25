«Разрушены дома, и людям негде жить»: последствия урагана «Мария» в Пуэрто-Рико сравнивают с апокалипсисом

Власти Пуэрто-Рико называют последствия урагана «Мария» апокалипсисом. Кругом разруха и мародерство. На большей части острова нет ни электричества, ни телефонной связи. Весь ущерб пока не оценен. Губернатор Рикардо Розело:

На данный момент нам известно немного больше, чем вчера. Нам предстоит долгий путь. Вследствие урагана остров в состоянии, в котором он был десятилетия назад.

Житель Пуэрто-Рико:

Разрушение вернуло остров к временам 20, 30-летней давности. Я не могу не подтвердить, что Пуэрто-Рико еще неделю назад был совсем иным. Разрушены дома, и людям негде жить. Кругом руины. Уничтожена растительность острова. Во время урагана пострадала дамба, которой около ста лет, и «в любую минуту может она может рухнуть».

Рикардо Розело:

Это огромная трагедия. Разрушения серьезные. Нам потребуется время, чтобы все восстановить. Подтверждено, что во время урагана на острове погибли, по крайней мере, 10 человек. Полагают, что эта цифра будет больше. Всего на Карибских островах погиб, по меньшей мере, 31 человек, включая, по меньшей мере, 15 на наиболее сильно пострадавшем острове Доминика. Это жесть, это катастрофа: на остров Доминика обрушился ураган «Мария» Оставшимся без пресной воды, топлива, электричества и связи жителям оказывается помощь.

Хосе Санчес Гонзалес, мэр города Манати:

Начинается истерика. Больница вот-вот рухнет. Она переполнена. Нам срочно требуется помощь. Более 15 тысяч человек находились во время урагана в укрытиях, включая 2 тысячи спасенных на северном побережье.

С островом нет никакой связи, и очень востребованы авиарейсы. Некоторые в отчаянии стремятся улететь, а другие же наоборот стремятся попасть на остров с целью хоть что-нибудь узнать о своих родных. Подлетая к острову, пассажиры видят, что обычно покрытые зеленью горы – коричневого цвета,