На АЗС в районе Шереметьево вспыхнул пожар, есть пострадавшие

В Химках, близ аэропорта Шереметьево, на АЗС произошел пожар, в результате которого двое работников получили травмы. Об этом пишет РИА Новости.

Инцидент был вызван утечкой пропана из емкости на станции. Пожар охватил пять автомобилей, бытовки и паллеты, общая площадь которых составляет 60 квадратных метров.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС России благополучно справились с возгоранием на автозаправке. В операции по ликвидации возгорания было привлечено 11 человек и 3 единицы техники. В настоящий момент пожарные проводят обработку места аварии водой и пеной для недопущения повторного возгорания.