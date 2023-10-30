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На АЗС в районе Шереметьево вспыхнул пожар, есть пострадавшие

30 октября 2023 10:06
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В Химках, близ аэропорта Шереметьево, на АЗС произошел пожар, в результате которого двое работников получили травмы. Об этом пишет РИА Новости.

Инцидент был вызван утечкой пропана из емкости на станции. Пожар охватил пять автомобилей, бытовки и паллеты, общая площадь которых составляет 60 квадратных метров.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС России благополучно справились с возгоранием на автозаправке. В операции по ликвидации возгорания было привлечено 11 человек и 3 единицы техники. В настоящий момент пожарные проводят обработку места аварии водой и пеной для недопущения повторного возгорания.

# Пожар

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