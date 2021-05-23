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21 человек погиб в Китае из-за резкого ухудшения погоды на ультрамарафоне

23 мая 2021 12:31
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Новости Китая. Во время ультрамарафона на 100 километров погиб 21 человек, еще 8 получили травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

21 человек погиб в Китае из-за резкого ухудшения погоды на ультрамарафоне-1

Забег проходил по горной местности. Внезапно погода ухудшилось, пошел град со шквалистым ветром. Забег был приостановлен.

21 человек погиб в Китае из-за резкого ухудшения погоды на ультрамарафоне-4

Местные власти начали поисково-спасательную операцию. Из 172 человек обнаружили только 151. Спасти других участников не удалось.

# Несчастный случай # Фотофакт

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