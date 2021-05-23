21 человек погиб в Китае из-за резкого ухудшения погоды на ультрамарафоне

Новости Китая. Во время ультрамарафона на 100 километров погиб 21 человек, еще 8 получили травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. Во время ультрамарафона на 100 километров погиб 21 человек, еще 8 получили травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Забег проходил по горной местности. Внезапно погода ухудшилось, пошел град со шквалистым ветром. Забег был приостановлен.
Местные власти начали поисково-спасательную операцию. Из 172 человек обнаружили только 151. Спасти других участников не удалось.