На 99-м году жизни умер «отец Евро» Жак Делор

Бывший глава Еврокомиссии и французский политик Жак Делор умер в возрасте 98 лет, сообщила его дочь Мартина Обри. Об этом пишет РИА Новости. Он ушел из жизни в своем парижском доме.

Французский президент Эммануэль Макрон охарактеризовал Делора как «архитектора» всей Европы и «борца за человеческую справедливость». С 1981 по 1984 год Делор занимал пост министра экономики и финансов Франции, а затем с 1985 по 1995 год возглавлял Еврокомиссию. Он играл важную роль в формировании единого европейского рынка и внедрении единой валюты – евро.