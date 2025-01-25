На 90 дней. Госдеп США приостановил помощь Украине и другим странам

Государственный секретарь США Марко Рубио приказал на 90 дней приостановить финансирование почти всех программ внешней помощи, включая Украину, за исключением Израиля и Египта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой Politico.

Сотрудники Госдепартамента должны прекратить работу по большей части грантов на оказание иностранной помощи.

Решение о продолжении, изменении или завершении программ будет приниматься после рассмотрения госсекретарем.

Эта временная приостановка вызвала шок у сотрудников департамента. Директива затронула поддержку таких ключевых союзников США, как Украина, Иордания и китайский Тайвань. Государственный департамент пока не ответил на просьбы о комментарии.