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На 90 дней. Госдеп США приостановил помощь Украине и другим странам

25 января 2025 13:57
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Государственный секретарь США Марко Рубио приказал на 90 дней приостановить финансирование почти всех программ внешней помощи, включая Украину, за исключением Израиля и Египта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой Politico.

На 90 дней. Госдеп США приостановил помощь Украине и другим странам-1

Фото: pixabay

Сотрудники Госдепартамента должны прекратить работу по большей части грантов на оказание иностранной помощи.
Решение о продолжении, изменении или завершении программ будет приниматься после рассмотрения госсекретарем.

Эта временная приостановка вызвала шок у сотрудников департамента. Директива затронула поддержку таких ключевых союзников США, как Украина, Иордания и китайский Тайвань. Государственный департамент пока не ответил на просьбы о комментарии.

# Международная политика # США # Деньги

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