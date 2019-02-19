Прямой эфир

На 86 году жизни скончался известный модельер Карл Лагерфельд

19 февраля 2019 11:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Скончался известный модельер Карл Лагерфельд.

По информации издания Le Figaro, он скончался в возрасте 85 лет девятнадцатого февраля. В сообщении также сказано, что модельер был слаб в течение нескольких недель.

На 86 году жизни скончался известный модельер Карл Лагерфельд-1

Причина смерти не называется.

Карл Лагерфельд был с 1965 года художественным руководителем  модного дома Fendi, затем с 1983 года стал художественным руководителем дома Chanel. Имел собственный бренд одежды. Индустрии моды он посвятил более 70 лет.

На 86 году жизни скончался известный модельер Карл Лагерфельд-4

Фото: instagram.com/karllagerfeld

Фирменным стилем модельера стали костюмы, волосы, собранные в хвост, и темные очки.

На 86 году жизни скончался известный модельер Карл Лагерфельд-7

Фото: instagram.com/karllagerfeld

# Некролог # Карл Лагерфельд # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Боливии грузовик протаранил автобус: погибли 25 человек
19 февраля 2019 11:30

В Боливии грузовик протаранил автобус: погибли 25 человек

Праздник фонарей-2019: в Китае отмечают окончание Нового года
19 февраля 2019 11:29

Праздник фонарей-2019: в Китае отмечают окончание Нового года

16 американских штатов подали иск в суд против Трампа
19 февраля 2019 10:39

16 американских штатов подали иск в суд против Трампа