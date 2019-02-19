На 86 году жизни скончался известный модельер Карл Лагерфельд

Скончался известный модельер Карл Лагерфельд.
По информации издания Le Figaro, он скончался в возрасте 85 лет девятнадцатого февраля. В сообщении также сказано, что модельер был слаб в течение нескольких недель.
Скончался известный модельер Карл Лагерфельд.
По информации издания Le Figaro, он скончался в возрасте 85 лет девятнадцатого февраля. В сообщении также сказано, что модельер был слаб в течение нескольких недель.
Причина смерти не называется.
Карл Лагерфельд был с 1965 года художественным руководителем модного дома Fendi, затем с 1983 года стал художественным руководителем дома Chanel. Имел собственный бренд одежды. Индустрии моды он посвятил более 70 лет.
Фото: instagram.com/karllagerfeld
Фирменным стилем модельера стали костюмы, волосы, собранные в хвост, и темные очки.
Фото: instagram.com/karllagerfeld