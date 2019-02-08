На 84 году ушёл из жизни российский актёр и режиссёр Сергей Юрский

Новости России. В Москве на 84 году жизни скончался российский актёр и режиссёр театра и кино Сергей Юрский. Об этом сообщает пресс-служба театра Моссовета.

В конце 2018 года Юрский был госпитализирован. В театре пояснили, что актёр находится на профилактическом лечении.

Сергей Юрский появился на свет 16 марта 1935 года в Ленинграде. Школу окончил с золотой медалью и смог без экзаменов поступить на юрфак Ленинградского университета имени А. А. Жданова (Ныне СПбГУ). Однако после третьего курса мужчина решил сменить направление и поступил на актёрский факультет.

С середины 1960-ых годов Юрский был одним из ведущих актёров труппы Товстоногова, а вскоре Сергей увлёкся и режиссированием.

Юрский широко известен ролями в кино. Особую популярность ему принесло участие в фильмах «Республика ШКИД», «Золотой телёнок», «Место встречи изменить нельзя», «Любовь и голуби» и ряде других.

Несколько лет назад Сергей Юрьевич дал большое интервью нашему телеканалу. Он рассказал об актёрском мастерстве, назвал самый сильный белорусский спектакль и пояснил, зачем человеку нужны сложности.