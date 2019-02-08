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На 84 году ушёл из жизни российский актёр и режиссёр Сергей Юрский

08 февраля 2019 06:58
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Новости России. В Москве на 84 году жизни скончался российский актёр и режиссёр театра и кино Сергей Юрский. Об этом сообщает пресс-служба театра Моссовета.  

В конце 2018 года Юрский был госпитализирован. В театре пояснили, что актёр находится на профилактическом лечении.  

Сергей Юрский появился на свет 16 марта 1935 года в Ленинграде. Школу окончил с золотой медалью и смог без экзаменов поступить на юрфак Ленинградского университета имени А. А. Жданова (Ныне СПбГУ). Однако после третьего курса мужчина решил сменить направление и поступил на актёрский факультет.  

Сергей Юрский: «Шагал – никак не белорусский художник»

С середины 1960-ых годов Юрский был одним из ведущих актёров труппы Товстоногова, а вскоре Сергей увлёкся и режиссированием.  

Юрский широко известен ролями в кино. Особую популярность ему принесло участие в фильмах «Республика ШКИД», «Золотой телёнок», «Место встречи изменить нельзя», «Любовь и голуби» и ряде других.  

Несколько лет назад Сергей Юрьевич дал большое интервью нашему телеканалу. Он рассказал об актёрском мастерстве, назвал самый сильный белорусский спектакль и пояснил, зачем человеку нужны сложности. 

«Если человек чувствует себя массой – ничего омерзительнее и страшнее нет» (подробнее здесь).  

# Некролог # Сергей Юрский

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