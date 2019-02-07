Пять человек погибли из-за взрыва метана в одной из шахт ЮАР

Новости ЮАР. После взрыва метана на шахте в ЮАР под завалами остаются 20 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 42 злоумышленников проникли в тоннели, чтобы выкрасть оборудование. Когда люди находились под землей, взорвался баллон с опасным газом. Несколько десятков человек смогли выбраться из шахты самостоятельно.