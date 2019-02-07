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Пять человек погибли из-за взрыва метана в одной из шахт ЮАР

07 февраля 2019 12:59
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Новости ЮАР. После взрыва метана на шахте в ЮАР под завалами остаются 20 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пять человек погибли из-за взрыва метана в одной из шахт ЮАР-1

Около 42 злоумышленников проникли в тоннели, чтобы выкрасть оборудование. Когда люди находились под землей, взорвался баллон с опасным газом. Несколько десятков человек смогли выбраться из шахты самостоятельно.

Пять человек погибли из-за взрыва метана в одной из шахт ЮАР-4

Сейчас на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Однако пока они не могут приступить к спасательной операции, поскольку в шахте не работают системы вентиляции и электроэнергии.

# Взрыв газа # Фотофакт

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