Эпидемия кори вспыхнула на Филиппинах

Новости Филиппин. Масштабная вспышка кори зафиксирована на Филиппинах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Филиппин. Масштабная вспышка кори зафиксирована на Филиппинах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За последние две недели выявлено около 2 тысяч случаев заражения, некоторые из которых привели к летальному исходу. От опасной инфекции уже погибли более 50 граждан, большая часть из которых – дети.
Критическая ситуация складывается в регионе Калабарсон. Министерство здравоохранения страны призывает население к срочной вакцинации. В группе риска около 2,5 миллиона человек.