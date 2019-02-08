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Эпидемия кори вспыхнула на Филиппинах

08 февраля 2019 06:57
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Новости Филиппин. Масштабная вспышка кори зафиксирована на Филиппинах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Эпидемия кори вспыхнула на Филиппинах-1

За последние две недели выявлено около 2 тысяч случаев заражения, некоторые из которых привели к летальному исходу. От опасной инфекции уже погибли более 50 граждан, большая часть из которых – дети.

Эпидемия кори вспыхнула на Филиппинах-4

Критическая ситуация складывается в регионе Калабарсон. Министерство здравоохранения страны призывает население к срочной вакцинации. В группе риска около 2,5 миллиона человек.

# Вирусные заболевания # Фотофакт

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