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На 38 году жизни скончалась актриса из сериала «Глухарь»

22 февраля 2019 07:49
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Новости России. В Москве в 37 лет после тяжёлой болезни умерла российская актриса театра и кино Дарья Егорычева. Об этом стало известно из группы во «Вконтакте».  

Артистка известна своими ролями в сериале «Глухарь» и фильме «Тёмная ночь». Дарья также служила в театре, она играла в постановках «Бедная Лиза», «Золотой тюльпан Фанфана» и других.  

В 2012 году Егорычевой был диагностирован рак. После начала лечения актрисе ненадолго стало легче, но через некоторое время из-за болезни Дарья попала в больницу, где скончалась 21 февраля.  

Дарья замужем не была, детей не имеет.  

# Некролог # Дарья Егорычева

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