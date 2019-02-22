На 38 году жизни скончалась актриса из сериала «Глухарь»

Новости России. В Москве в 37 лет после тяжёлой болезни умерла российская актриса театра и кино Дарья Егорычева. Об этом стало известно из группы во «Вконтакте».

Артистка известна своими ролями в сериале «Глухарь» и фильме «Тёмная ночь». Дарья также служила в театре, она играла в постановках «Бедная Лиза», «Золотой тюльпан Фанфана» и других.

В 2012 году Егорычевой был диагностирован рак. После начала лечения актрисе ненадолго стало легче, но через некоторое время из-за болезни Дарья попала в больницу, где скончалась 21 февраля.

Дарья замужем не была, детей не имеет.