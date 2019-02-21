Прямой эфир

Урад Ісландыі працягнуў дазвол на лоўлю кітоў да 2023

21 февраля 2019 14:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Ісландыі. Дадзенае рашэнне жорстка крытыкуе сусветная грамадскасць, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

Урад Ісландыі працягнуў дазвол на лоўлю кітоў да 2023-1

Акрамя гэтага, большасць насельніцтва Ісландыі таксама выступае супраць здабычы. У сваю чаргу, урад краіны сцвярджае, што паляванне на кітоў не аказвае негатыўнага ўздзеяння на іх папуляцыю.

Урад Ісландыі працягнуў дазвол на лоўлю кітоў да 2023-4

Гадавая квота на лоўлю складзе 209 і 217 кітоў двух відаў адпаведна.

# Животные # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
У Бангладэш загарэўся жылы дом. Загінулі не менш за 80 чалавек
21 февраля 2019 08:48

У Бангладэш загарэўся жылы дом. Загінулі не менш за 80 чалавек

Гуманітарны груз для Венесуэлы пакінуў Пуэрта-Рыка
21 февраля 2019 08:46

Гуманітарны груз для Венесуэлы пакінуў Пуэрта-Рыка

У Жэневе «жоўтыя камізэлькі» мітынгуюць супраць паліцэйскага самавольства
21 февраля 2019 08:45

У Жэневе «жоўтыя камізэлькі» мітынгуюць супраць паліцэйскага самавольства