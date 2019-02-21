Урад Ісландыі працягнуў дазвол на лоўлю кітоў да 2023

Навіны Ісландыі. Дадзенае рашэнне жорстка крытыкуе сусветная грамадскасць, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
Навіны Ісландыі. Дадзенае рашэнне жорстка крытыкуе сусветная грамадскасць, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
Акрамя гэтага, большасць насельніцтва Ісландыі таксама выступае супраць здабычы. У сваю чаргу, урад краіны сцвярджае, што паляванне на кітоў не аказвае негатыўнага ўздзеяння на іх папуляцыю.
Гадавая квота на лоўлю складзе 209 і 217 кітоў двух відаў адпаведна.