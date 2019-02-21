Прямой эфир

Наведвальнікаў Гранд-Каньёна 20 гадоў падвяргалі ўздзеянню радыяцыі

21 февраля 2019 14:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны ЗША. Турызм, небяспечны для жыцця: наведвальнікаў Гранд-Каньёна 20 гадоў падвяргалі ўздзеянню радыяцыі, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

Наведвальнікаў Гранд-Каньёна 20 гадоў падвяргалі ўздзеянню радыяцыі-1

У падвале аднаго з музеяў парку былі выяўлены тры кантэйнеры з уранавай рудой. Іх знайшлі побач з выставай пудзілаў жывёл, куды часта прыводзяць дзяцей.

Наведвальнікаў Гранд-Каньёна 20 гадоў падвяргалі ўздзеянню радыяцыі-4

Стала вядома, што радыяцыя ў музеі перавышала дапушчальную норму ў 4000 разоў для дзяцей і ў 400 разоў для дарослых. Зараз кантэйнеры з уранам ліквідаваныя. Застаюцца невялікія ўчасткі фонавай радыяцыі, аднак музей працуе ў штатным рэжыме.

# Туризм # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Урад Ісландыі працягнуў дазвол на лоўлю кітоў да 2023
21 февраля 2019 14:00

Урад Ісландыі працягнуў дазвол на лоўлю кітоў да 2023

У Бангладэш загарэўся жылы дом. Загінулі не менш за 80 чалавек
21 февраля 2019 08:48

У Бангладэш загарэўся жылы дом. Загінулі не менш за 80 чалавек

Гуманітарны груз для Венесуэлы пакінуў Пуэрта-Рыка
21 февраля 2019 08:46

Гуманітарны груз для Венесуэлы пакінуў Пуэрта-Рыка