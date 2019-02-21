Навіны ЗША. Турызм, небяспечны для жыцця: наведвальнікаў Гранд-Каньёна 20 гадоў падвяргалі ўздзеянню радыяцыі, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
Навіны ЗША. Турызм, небяспечны для жыцця: наведвальнікаў Гранд-Каньёна 20 гадоў падвяргалі ўздзеянню радыяцыі, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
У падвале аднаго з музеяў парку былі выяўлены тры кантэйнеры з уранавай рудой. Іх знайшлі побач з выставай пудзілаў жывёл, куды часта прыводзяць дзяцей.
Стала вядома, што радыяцыя ў музеі перавышала дапушчальную норму ў 4000 разоў для дзяцей і ў 400 разоў для дарослых. Зараз кантэйнеры з уранам ліквідаваныя. Застаюцца невялікія ўчасткі фонавай радыяцыі, аднак музей працуе ў штатным рэжыме.