Навіны ЗША. Турызм, небяспечны для жыцця: наведвальнікаў Гранд-Каньёна 20 гадоў падвяргалі ўздзеянню радыяцыі, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

У падвале аднаго з музеяў парку былі выяўлены тры кантэйнеры з уранавай рудой. Іх знайшлі побач з выставай пудзілаў жывёл, куды часта прыводзяць дзяцей.