Прямой эфир

У Бангладэш загарэўся жылы дом. Загінулі не менш за 80 чалавек

21 февраля 2019 08:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны свету. Не менш як 80 чалавек загінулі пры пажары ў Бангладэш, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ. 

У Бангладэш загарэўся жылы дом. Загінулі не менш за 80 чалавек-1

Загарэўся чатырохпавярховы дом, у якім таксама знаходзіўся склад з хімікатамі. Агонь перакінуўся з жылога будынка на суседнія дамы.

У Бангладэш загарэўся жылы дом. Загінулі не менш за 80 чалавек-4

Па папярэдніх дадзеных, прычынай узгарання стаў выбух газавага балона. Больш за 50 чалавек шпіталізаваны, стан некаторых ацэньваецца як крытычны.

# Пожар в доме # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Гуманітарны груз для Венесуэлы пакінуў Пуэрта-Рыка
21 февраля 2019 08:46

Гуманітарны груз для Венесуэлы пакінуў Пуэрта-Рыка

У Жэневе «жоўтыя камізэлькі» мітынгуюць супраць паліцэйскага самавольства
21 февраля 2019 08:45

У Жэневе «жоўтыя камізэлькі» мітынгуюць супраць паліцэйскага самавольства

21 лютага адзначаецца Міжнародны дзень роднай мовы
21 февраля 2019 06:27

21 лютага адзначаецца Міжнародны дзень роднай мовы