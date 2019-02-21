У Бангладэш загарэўся жылы дом. Загінулі не менш за 80 чалавек

Навіны свету. Не менш як 80 чалавек загінулі пры пажары ў Бангладэш, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
Навіны свету. Не менш як 80 чалавек загінулі пры пажары ў Бангладэш, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
Загарэўся чатырохпавярховы дом, у якім таксама знаходзіўся склад з хімікатамі. Агонь перакінуўся з жылога будынка на суседнія дамы.
Па папярэдніх дадзеных, прычынай узгарання стаў выбух газавага балона. Больш за 50 чалавек шпіталізаваны, стан некаторых ацэньваецца як крытычны.