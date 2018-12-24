На 32 году ушла из жизни якутская актриса Галина Тихонова

«Не верится до сих пор... ей был всего 31 год и так много было всего впереди... В ней всегда был какой-то надрыв, я чувствовала её внутреннюю вибрацию и драму, на сцене и в кино она отдавалась роли полностью без остатка и всегда была настоящей», – говорится в сообщении.

Новости России. 23 декабря на 32 году жизни от тяжёлой болезни умерла актриса театра и кино Галина Тихонова. Об этом на своей странице в Facebook сообщает сотрудница якутского Театра Олонхо Ирина Энгелис.

Галина Тихонова родилась 21 июня 1987 в Якутии. В 2010 году девушка с отличием окончила АГИКИ по специальности «Актёрское искусство». После этого Галина стала служить в труппе «Театра Олонхо».

Тихоновой довелось побывать во многих странах с гастролями, в том числе во Франции и в Японии. Кроме того, в 2014 году актриса обучалась на курсах в Токио, где узнавала о японских театрах «Но» и «Кабуки», а также о культуре Японии.

За время своей деятельности артистка успела сняться в нескольких кинокартинах. Известны её роли в фильмах «Белый Ягель», «Заблудившиеся», «Мой убийца».

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