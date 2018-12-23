Прямой эфир

Сено из красного носка: в Лондонском зоопарке для животных приготовили новогоднее угощение

23 декабря 2018 12:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. Подаркам перед Рождеством и Новым годом радуются не только люди. Сотрудники Лондонского зоопарка решили побаловать своих подопечных праздничным меню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Сено из красного носка: в Лондонском зоопарке для животных приготовили новогоднее угощение -1

Календарь с сюрпризом достался гориллам: в его датах можно найти популярные на британском праздничном столе брюссельскую капусту и зелень.

Сено из красного носка: в Лондонском зоопарке для животных приготовили новогоднее угощение -4

Верблюды отведали вкуснейшего сена прямо из огромного красного носка, а львицам в качестве развлечения и угощения вручили шар, ароматизированный корицей и мускатным орехом.

Сено из красного носка: в Лондонском зоопарке для животных приготовили новогоднее угощение -7

# Дикие животные # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Глава Пермского края: было сделано всё возможное для вызволения 9 строителей из шахты
23 декабря 2018 09:24

Глава Пермского края: было сделано всё возможное для вызволения 9 строителей из шахты

8 тел найдены в шахте Соликамска. Возбуждено уголовное дело
23 декабря 2018 07:11

8 тел найдены в шахте Соликамска. Возбуждено уголовное дело

На 53 году жизни умер режиссёр «Спокойной ночи, малыши!»
22 декабря 2018 07:27

На 53 году жизни умер режиссёр «Спокойной ночи, малыши!»