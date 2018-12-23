Сено из красного носка: в Лондонском зоопарке для животных приготовили новогоднее угощение

Новости Великобритании. Подаркам перед Рождеством и Новым годом радуются не только люди. Сотрудники Лондонского зоопарка решили побаловать своих подопечных праздничным меню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. Подаркам перед Рождеством и Новым годом радуются не только люди. Сотрудники Лондонского зоопарка решили побаловать своих подопечных праздничным меню, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Календарь с сюрпризом достался гориллам: в его датах можно найти популярные на британском праздничном столе брюссельскую капусту и зелень.
Верблюды отведали вкуснейшего сена прямо из огромного красного носка, а львицам в качестве развлечения и угощения вручили шар, ароматизированный корицей и мускатным орехом.