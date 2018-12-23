Глава Пермского края: было сделано всё возможное для вызволения 9 строителей из шахты

Новости России. Утром 22 декабря случился пожар в шахте компании «Уралкалий» в Соликамске. В зоне задымления оказались девять человек. Возбуждено уголовное дело.

О случившемся в Соликамске сообщил губернатор Пермского края Максим Решетников. На своей странице в Instagram он рассказывал о ходе операции по ликвидации аварии и спасению рабочих.

Первое сообщение о происшествии Решетников разместил около 20 часов назад. Губернатор сказал, что на руднике в Соликамске произошла авария, на месте был развёрнут оперативный штат.