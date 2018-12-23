Прямой эфир

Глава Пермского края: было сделано всё возможное для вызволения 9 строителей из шахты

23 декабря 2018 09:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Утром 22 декабря случился пожар в шахте компании «Уралкалий» в Соликамске. В зоне задымления оказались девять человек. Возбуждено уголовное дело.  

О случившемся в Соликамске сообщил губернатор Пермского края Максим Решетников. На своей странице в Instagram он рассказывал о ходе операции по ликвидации аварии и спасению рабочих.  

Первое сообщение о происшествии Решетников разместил около 20 часов назад. Губернатор сказал, что на руднике в Соликамске произошла авария, на месте был развёрнут оперативный штат.  

Глава Пермского края: было сделано всё возможное для вызволения 9 строителей из шахты-1

Фото: instagram.com/reshetnikovmg  

Второе сообщение появилось около 15 часов назад. По словам губернатора, была проведена ещё одна безуспешная попытка пройти к запертым людям.  

Глава Пермского края: было сделано всё возможное для вызволения 9 строителей из шахты-4

Фото: instagram.com/reshetnikovmg  

Третья публикация была размещена около 10 часов назад. Он уточнил, что было сделано всё возможное для спасения строителей из шахты, но не получилось.  

Глава Пермского края: было сделано всё возможное для вызволения 9 строителей из шахты-7

Фото: instagram.com/reshetnikovmg  

По информации некоторых СМИ, к настоящему моменту обнаружены тела восьми человек.  

Как сообщалось несколькими часами ранее, после аварии в шахте компании «Уралкалий» на поверхность были выведены восемь человек. 

Ещё девять остались под землёй – подробнее здесь.  

# Авария в России # Максим Решетников

Другие новости рубрики

Все новости
8 тел найдены в шахте Соликамска. Возбуждено уголовное дело
23 декабря 2018 07:11

8 тел найдены в шахте Соликамска. Возбуждено уголовное дело

На 53 году жизни умер режиссёр «Спокойной ночи, малыши!»
22 декабря 2018 07:27

На 53 году жизни умер режиссёр «Спокойной ночи, малыши!»

Кобзон, Табаков, Осин. Кого ещё мы потеряли в 2018 году
21 декабря 2018 16:04

Кобзон, Табаков, Осин. Кого ещё мы потеряли в 2018 году