Глава Пермского края: было сделано всё возможное для вызволения 9 строителей из шахты
Новости России. Утром 22 декабря случился пожар в шахте компании «Уралкалий» в Соликамске. В зоне задымления оказались девять человек. Возбуждено уголовное дело.
О случившемся в Соликамске сообщил губернатор Пермского края Максим Решетников. На своей странице в Instagram он рассказывал о ходе операции по ликвидации аварии и спасению рабочих.
Первое сообщение о происшествии Решетников разместил около 20 часов назад. Губернатор сказал, что на руднике в Соликамске произошла авария, на месте был развёрнут оперативный штат.
Фото: instagram.com/reshetnikovmg
Второе сообщение появилось около 15 часов назад. По словам губернатора, была проведена ещё одна безуспешная попытка пройти к запертым людям.
Фото: instagram.com/reshetnikovmg
Третья публикация была размещена около 10 часов назад. Он уточнил, что было сделано всё возможное для спасения строителей из шахты, но не получилось.
Фото: instagram.com/reshetnikovmg
По информации некоторых СМИ, к настоящему моменту обнаружены тела восьми человек.
Как сообщалось несколькими часами ранее, после аварии в шахте компании «Уралкалий» на поверхность были выведены восемь человек.
Ещё девять остались под землёй – подробнее здесь.