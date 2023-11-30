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На 101-м году жизни умер экс-госсекретарь США Генри Киссинджер

30 ноября 2023 08:23
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Генри Киссинджер, в прошлом госсекретарь США, скончался в возрасте 100 лет. Об этом пишет РИА Новости. Он был одной из ключевых фигур в американской внешней политике с 1969 по 1977 год.

Родившийся в Германии и получивший в 1943 году американское гражданство, Киссинджер работал на многих должностях и считался одним из авторов концепции «гибкого реагирования». Он внес существенный вклад в заключение международных соглашений и был удостоен наград Нобелевской премии мира. Хотя в 1980-х годах он формально отошел от политики, Киссинджер оставался активным ее участником, консультировал президентов США и проводил встречи с лидерами стран мира.

# Некролог # Генри Киссинджер

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