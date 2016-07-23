Заложников в полицейском участке Еревана освободили

Новости Армении. Разрешилась история с заложниками в полицейском участке Еревана. Все они – освобождены.

23 июля отпущены последние два человека, которых удерживали почти неделю.

Идет напряжение на спад и в самой столице Армении. Впервые за последние дни возле полицейского участка не было столкновений между стражами порядка и манифестантами.

В результате захвата участка был убит полицейский, еще три сотрудника правоохранительных органов получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.