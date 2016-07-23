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Заложников в полицейском участке Еревана освободили

23 июля 2016 13:42
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Новости Армении. Разрешилась история  с заложниками в полицейском участке Еревана. Все они – освобождены.

23 июля отпущены последние два человека, которых удерживали почти неделю. 

Идет напряжение на спад и в самой столице Армении. Впервые за последние дни  возле полицейского участка не было столкновений между стражами порядка и манифестантами.

В результате захвата участка был убит полицейский, еще три сотрудника правоохранительных органов получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# Заложники в Ереване

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