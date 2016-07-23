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Теракт на демонстрации в Кабуле устроили сторонники ИГИЛ

23 июля 2016 16:49
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Новости Афганистана. Во время массовой демонстрации в афганском Кабуле прогремел взрыв.

Террорист-смертник забежал в толпу и подорвал себя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Городские власти подтвердили, что жертвами атаки стали свыше 80 человек.

Правда этот печальный список может стать длиннее. В кабульских больницах 231 раненый, и многие из них – в  тяжелом состоянии.

Жертв могло быть больше – всего в нападении участвовали три террориста и только один достиг своей цели.

У второго бомба не взорвалась, а третьего ликвидировали полицейские, прежде чем он успел взорвать снаряд.

Исламское государство уже заявило, что теракт – дело рук их сторонников в Афганистане.

# Теракт в Афганистане

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