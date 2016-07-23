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Из-за мощного наводнения эвакуированы 16 миллионов китайцев

23 июля 2016 16:50
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Новости Китая. Почти 80 человек погибли и свыше 100 пропали без вести за последние дни в Китае из-за мощного наводнения. Вызвано оно проливными дождями.

Такая погода заставила 16 миллионов китайцев покинуть свои дома. 

Во многих регионах, особенно на севере страны, нет электричества, дороги уничтожены большой водой, а специалисты не справляются с наплывом людей, желающих покинуть зону бедствия.

Ущерб от бушующей стихии – 3 миллиарда долларов.

При этом Центральный банк Китая обещал в беде население не бросить – пострадавшим окажут финансовую помощь.

КНР сражается с проливными дождями с начала лета. За это время стихия унесла жизни более двухсот человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Наводнение

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