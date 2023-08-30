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В украинских Черновцах снесли последний советский мемориал в городе

30 августа 2023 10:45
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Новости Украины. Украина продолжает войну с советской историей. В Черновцах был снесен памятник на братской могиле советских солдат и офицеров, погибших при освобождении страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В украинских Черновцах снесли последний советский мемориал в городе-1

Отмечается, что решение о перезахоронении останков красноармейцев и уничтожении стелы было принято еще в апреле. По словам мэра Черновцов, это был последний советский мемориал в областном центре. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались в Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации.

# Памятники # Фотофакт

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