Ещё один кровавый день в истории США. В Филадельфии неизвестные открыли огонь по толпе

Новости США. Еще один кровавый день в истории США. 3 человека погибли, ещё 11 ранены в результате стрельбы в Филадельфии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В оживленном районе города несколько человек начали стрелять по толпе. На место происшествия сразу же прибыли патрульные, которые открыли ответный огонь по преступникам. Однако неизвестно, удалось ли их ранить, так как стрелки сразу же бросили оружие и скрылись. Их местонахождение неизвестно. Как сообщили в полиции, среди погибших двое мужчин и женщина. Их имена не разглашаются. Сейчас правоохранители изучают видеозаписи с камер наблюдения, которые должны помочь установить личности стрелков.