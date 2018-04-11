«Мы услышали сильный взрыв, потом поехали сюда». Очевидец об авиакатастрофе в Алжире

Новости Алжира. И начнем со страшной трагедии, которая 11 апреля случилась в Алжире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Алжира. И начнем со страшной трагедии, которая 11 апреля случилась в Алжире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На севере страны спустя считанные минуты после взлета упал военный самолет Ил-76. Местные СМИ сообщают, что на его борту находились 247 военнослужащих и экипаж из 10 человек. Сейчас тела погибших в авиакатастрофе доставляют в ближайшую больницу, где будет проведена процедура опознания.
Очевидец:
Я был в своем доме. Около 8 утра мы услышали сильный взрыв, затем мы с моим соседом поехали сюда на машине. Все было в дыму, и тогда мы поняли – произошла авиакатастрофа. Когда мы подошли к месту падения, увидели груды тел. Это ужасная трагедия, не могу больше говорить об этом.
О количестве обнаруженных тел официальной информации по-прежнему нет. На месте ЧП продолжают работать сотни специалистов. Однако шансы обнаружить выживших минимальны. Воздушное судно от удара о землю загорелось. Для расследования всех обстоятельств трагедии создана специальная комиссия.