257 человек на борту. В Алжире воздушное судно рухнуло спустя несколько минут после вылета

Новости Алжира. Новые данные поступают из Алжира, где произошла авиакатастрофа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным государственных каналов страны, на борту потерпевшего крушение самолёта находилось 247 военных и 10 участников экипажа. Вероятнее всего, все они погибли.

Однако точной информации о количестве тел, найденных на месте ЧП, пока нет. Здесь продолжают работать 300 спасателей, десятки бригад скорой и пожарных расчётов. Специалисты обнаружили пострадавшего в критическом состоянии, однако, вероятнее всего, этот человек не был на борту самолёта.