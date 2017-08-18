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С убытками почти 800 млн евро в 2016 году второй по величине авиаперевозчик Германии объявил о банкротстве

18 августа 2017 06:16
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Новости Германии. Второй по величине авиаперевозчик Германии объявил о банкротстве. По итогам 2016 года убытки компании составили почти 800 миллионов евро, а отмены и задержки рейсов стали практически нормой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С убытками почти 800 млн евро в 2016 году второй по величине авиаперевозчик Германии объявил о банкротстве-1

Поскольку сейчас время каникул, многие граждане уехали отдыхать за рубеж, а из-за прекращения работы авиакомпании они могли лишиться возможности вернуться в страну. В связи со сложившейся ситуацией правительство приняло решение о предоставлении кредита, который позволит продлить работу авиаперевозчика еще на несколько месяцев. Однако по истечению этого срока возникнет другая проблема: как поступить более чем с семью тысячами сотрудников компании, оставшимся без работы.

# Авиасообщение

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