С убытками почти 800 млн евро в 2016 году второй по величине авиаперевозчик Германии объявил о банкротстве

Новости Германии. Второй по величине авиаперевозчик Германии объявил о банкротстве. По итогам 2016 года убытки компании составили почти 800 миллионов евро, а отмены и задержки рейсов стали практически нормой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поскольку сейчас время каникул, многие граждане уехали отдыхать за рубеж, а из-за прекращения работы авиакомпании они могли лишиться возможности вернуться в страну. В связи со сложившейся ситуацией правительство приняло решение о предоставлении кредита, который позволит продлить работу авиаперевозчика еще на несколько месяцев. Однако по истечению этого срока возникнет другая проблема: как поступить более чем с семью тысячами сотрудников компании, оставшимся без работы.